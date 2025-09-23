Echipajele de dublu rame ale României, calificate în Finalele A la Mondiale de Canotaj

Echipajele de dublu rame ale României s-au calificat, marți, în Finalele A la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), cu cei mai buni timpi din semifinale.

La dublu rame feminin, Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat prima semifinală cu timpul de 6 min 58 sec 53/100.

Florin Arteni și Florin Lehaci s-au impus în semifinala a doua la dublu rame masculin, cu timpul de 6 min 21 sec 99/100.

La patru vâsle masculin, Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu au încheiat pe locul al patrulea în prima semifinală (5:53.20), la șase secunde de locul al treilea, ocupat de Ucraina. Primele trei echipaje din semifinală s-au calificat în Finala A, iar restul vor evolua în Finala B.

România a calificat două echipaje direct în Finalele A, la patru vâsle feminin și patru rame feminin.

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție.