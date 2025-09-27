Echipajul de 8+1 masculin, locul 2 în finala B la CM de Canotaj
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 27 septembrie 2025, ora 10:00,
Echipajul de 8+1 masculin (M8+) s-a clasat pe locul 2 în finala B de la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Echipajul este compus din Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu.
În clasamentul general, echipajul a ocupat poziţia 8.