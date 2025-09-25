Echipajul de dublu vâsle masculin şi echipajul de 8+1 feminin, calificare în finala A

Echipajul de dublu vâsle masculin şi echipajul de 8+1 feminin s-au calificat, joi dimineaţă, în finala A la Campionatul Mondial de la Shanghai.

Echipajul de dublu vâsle masculin (M2x), format din Andrei Cornea şi Marian Enache, a ocupat locul 1 în semifinale, la fel ca şi echipajul de 8+1 feminin (W8+), format din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu.

La 8+1 masculin (M8+), echipajul format din Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu, a ocupat locul 5 şi va evolua în finala B.