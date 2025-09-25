Echipajul de patru vâsle feminin, locul 4 la CM de Canotaj
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 10:43,
Echipajul de patru vâsle feminin, format din Mădălina Cornea, Andrada Moroşanu, Alexandra Ungureanu şi Ema Ciotău, a ocupat locul 4 la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Medalia de aur a fost câştigată de Ţările de Jos.
Marea Britanie a ocupat locul 2, iar Germania a fost pe 3.
Joi dimineaţă, delegaţia României a obţinut două medalii la CM, un aur la dublu rame feminin şi argint la dublu rame masculin.