Echipajul de patru vâsle feminin, locul 4 la CM de Canotaj

Echipajul de patru vâsle feminin, format din Mădălina Cornea, Andrada Moroşanu, Alexandra Ungureanu şi Ema Ciotău, a ocupat locul 4 la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.