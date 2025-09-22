Echipajul feminin de patru rame al României, calificat în Finala A la Mondialele de Canotaj

Echipajul feminin de patru rame al României s-a calificat, luni, în Finala A, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș s-au clasat pe locul secund în prima serie, cu timpul de 6 min 30 sec 87/100, la o secundă de echipajul american (6:29.75).

Alte două echipaje au obținut calificarea în semifinale, la dublu vâsle masculin și patru rame masculin.

În proba de dublu vâsle masculin, campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache au avut cel mai bun timp din serii, 6 min 11 sec 88/100.

La patru rame masculin, Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă au câștigat prima serie, cu timpul de 5 min 57 sec 83/100.

Mihai Chiruță s-a calificat în sferturile probei de schif simplu masculin, după ce s-a clasat pe locul al doilea în seria a patra (6:45.30), la mai puțin de o secundă de Germania (6:44.91).

La dublu vâsle feminin, Bianca Ifteni și Mariana Dumitru s-au clasat pe locul șase în prima serie (7:11.30) și va evolua în Finala B.

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție.