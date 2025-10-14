Echipele României s-au calificat la Campionatul Mondial Echipe Seniori 2026

Odată cu pătrunderea printre primele 16 echipe de la Campionatul European Echipe Seniori 2025, din Zadar, echipa feminină şi cea masculină şi-au asigurat locul şi la turneul mondial de anul viitor.

În această seară, după 20:30, echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) şi echipa masculină (Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate) îşi vor afla adversarele din optimile de finală. Campionatul Mondial Echipe Seniori 2026 se desfăşoară în Londra, între 28 aprilie – 10 mai, moment care marchează 100 de ani de la ediţia inaugurală.