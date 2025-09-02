Ederson a plecat de la Manchester City și va apăra în Turcia

Clubul turc Fenerbahçe a anunţat, marţi, transferul portarului brazilian de la Manchester City, Ederson, care a fost îndepărtat pentru a-i lăsa locul lui Gianluigi Donnarumma, la rândul său nedorit la PSG.

Brazilianul (32 de ani, 29 de selecţii), care apăra poarta Citizens din 2017, a semnat un contract pe patru sezoane, dintre care unul opţional, şi va primi un salariu net de 11 milioane de euro pe an în Turcia, a anunţat Fenerbahçe, echipă calificată în Liga Europa.

Clubul turc, care s-a despărţit vineri de antrenorul său, portughezul José Mourinho, nu a mai câştigat campionatul Turciei din 2014, cea mai lungă perioadă de secetă din istoria sa.