Edgar Davids din România: „Mi-au spus să nu mă operez, că ăsta e hazul meu”

Narcis Ilaș joacă fotbal cu zâmbetul pe buze și cu ochelarii care deja au devenit brand personal.

„La Lazio m-am maturizat foarte mult”, recunoaște fotbalistul

Are 18 ani, joacă la FC Botoșani și e unul dintre tinerii care atrag imediat privirea: prin joc, prin atitudine și prin poveste. Narcis Ilaș a trecut printr-o experiență internațională la Lazio, a jucat în Liga 2 la Ceahlăul, iar acum se bucură de încrederea primită în Superliga.

Are o fire caldă, vorbește cu sinceritate despre greutăți și bucurii, și spune că lucrurile care l-au definit în carieră sunt Dumnezeu, familia și o pereche de ochelari purtată din copilărie.

„Mi-au spus să nu mă operez, că ăsta e hazul meu”, povestește zâmbind despre colegii de echipă. Hazul lui este susținut de talent. Acesta este Narcis Ilaș.

„Mi-a zis să joc și să n-am emoții, că e fotbal”

Narcis a început fotbalul de mic, influențat de tatăl său, care îl lua cu el pe terenurile din cartier.

„Tatăl meu a fost fotbalist când era mic. Și vă dați seama, când era mic mă lua peste tot când juca el fotbal în cartier, oriunde mergea, mă lua și pe mine”. De la el a învățat cel mai important sfat: „Să zâmbesc tot timpul pe teren și să mă bucur de fotbal”.

Acum, la Botoșani, cel care îl încurajează înainte de meciuri este George Miron: „Mi-a dat încredere și mi-a zis să joc, să mă bucur de fotbal și să am încredere mult în mine, să n-am emoții că e fotbal. Am purtat cercelul acesta și atunci când am debutat. Îl voi purta tot timpul”.

„La Lazio m-am maturizat foarte mult”

Experiența din Italia l-a format, dar l-a și pus la încercare. „A fost o perioadă foarte bună la Lazio. Dar a fost o perioadă foarte grea, departe de casă, la vârstă foarte fragedă”.

Spune că antrenamentele cu echipa de la Primavera erau complet diferite, iar fotbalul era „mai tacticizat”. În ciuda dorului și a zilelor grele în care își suna mama spunând că vrea acasă, Narcis a rămas și a crescut. Fotbalistic și personal.

„Să muncesc mai mult la antrenamente”

Întors în România, împrumutul la Ceahlăul l-a adus în fotbalul de seniori: „ Acolo a fost diferit față de Italia, a fost un nivel de seniori”. Își dorește să învețe din greșelile făcute, cu o sinceritate rară: „Pot să spun că puteam să fac mai mult. Să muncesc mai mult la antrenamente. Dar o să fie mai bine”.

Iar când e întrebat cum ar vrea să fie recunoscut în fotbalul românesc, răspunde simplu și autentic: „Aș vrea să fiu recunoscut pentru ochelari”.

Narcis Ilaș e un fotbalist care muncește cu seriozitate și crede în cine este. E sigur pe munca lui și pe drumul pe care a început să-l construiască. Iar ochelarii, spune el, sunt o parte din el. Una care l-a ajutat să vadă mai bine tot ce are de făcut.