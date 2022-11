Edi Iordănescu a anunțat oficial când își va prezenta demisia: „Voi răspunde cu funcția”

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă că respectă orice părere în privinţa naţionalei, dar şi-ar dori mai multă susţinere şi ca părerile să fie echilibrate şi obiective. El a subliniat că va răspunde cu funcţia dacă prima reprezentativă nu se va califica la Campionatul European.

“Obiectivul nostru este calificarea la Euro, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla eu voi răspunde cu funcţia. Respect orice părere, dar mi-aş dori mai mult sprijin şi ca părerile avizate să fie echilibrate şi obiective. Am adus jucători tineri şi foarte tineri acolo unde nu eram acoperiţi. Fiţi siguri că analizăm foarte atent fiecare jucător care poate să intre în circuitul naţionalei. Sunt pregătit pentru drumul greu pe care îl avem în faţă. Este o grupă echilibrată, o grupă care ne dă speranţă. Obiectivul este să atacăm primul loc. Avem speranţă dar pentru asta trebuie să facem front comun, să venim în prijinul naţionalei, să lăsăm contestările în ceea ce îi priveşte pe jucători. Când sunt propuse atât de multe nume din atât de multe părţi nu mi se face mie o nedreptate, li se face o nedreptate jucătorilor care sunt acum la echipa naţională. Sunt sigur că trecând timpul putem să ne ridicăm nivelul. Cred că dacă înţelegem ce avem de făcut putem să fim mai buni”, a spus Iordănescu.

Edward Iordănescu a precizat că mesajul său este unul de solidaritate “Un apel să strângem rândurile. O medie de vârstă scăzută a lotului, posibil zece debutanţi. Am avut probleme în special cu cluburile din străinătate, care s-au opus venirii jucătorilor. Avem şi probleme medicale. Am optat pentru continuitate acolo unde s-a putut şi am completat cu jucători tineri şi foarte tineri. Este din partea mea un mesaj puternic de încredere pentru tinerii fotbalişti români. Dacă voi avea posibilitatea vor încerca să le ofer posibilitatea de a debuta. Echipele de club au arătat solidaritate cu echipa naţională şi pe mine mă bucură acest lucru şi le sunt recunoscător”.

Tehnicianul îşi doreşte ca naţionala să fie cât mai pregătită la meciul amical cu Slovenia. “Mâine la ora jocului ne dorim să fim cât mai pregătiţi. Dorim să ne bucurăm de fotbal şi să obţinem un rezultat pozitiv. Trebuie să ne obişnuim să luptăm pentru rezultate, să ţinem de rezultat, să continuăm impresia bună lăsată în septembrie”.

Partida amicală România – Slovenia se va disputa joi, de la ora 18.30, pe Cluj Arena.