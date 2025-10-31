Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului, la miezul nopţii! 99% va pleca de la Legia

Eliminarea din Cupa Poloniei i-a pus capac lui Edi Iordănescu şi o şedinţă de urgenţă a avut loc la miezul nopţii, una în timpul căreia fostul selecţioner al României a cerut rezilierea contractului cu Legia Varşovia.

Edi Iordănescu este hotărât să plece de la echipa din Varşovia şi nu mai poate fi întors. Eşecul dramatic din şaisprezecimile Cupei Poloniei, în faţa lui Pogon Szczecin, venit în minutul 117, a fost picătura care a umplut paharul.

Astfel că Edi Iordănescu a anunţat după întâlnirea din Cupa Poloniei că a cerut o întâlnire de urgenţă, care a şi avut loc şi în urma căreia antrenorul de 47 de ani se va despărţi de echipa cu care a semnat în această vară.

În ultimele 10 meciuri pe banca Legiei, Iordănescu a adunat trei victorii, trei egaluri și patru eșecuri. După momentul de acum peste o săptămână în care fostul selecționer și-a cerut demisia, un oficial al clubului a menționat că nu a trăit niciodată cu impresia că tehnicianul de 47 de ani vrea să plece de la club.