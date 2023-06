Edi Iordănescu a dezvăluit dacă îl va mai chema pe George Pușcaș la națională: ”Luați exemplul meciului cu Finlanda!”

România a obținut două rezultate de egalitate în ultimele două meciuri.

Tricolorii au remizat cu Elveția, scor 2-2 și Kosovo, scor 0-0.

În cele două meciuri, George Pușcaș a avut evoluții foarte slabe.

Iordănescu a dezvăluit dacă va mai apela la serviciile atacantului român.

”Nu m-aș rezuma doar la afirmația că suferim ofensiv. Inclusiv cu mine în Liga Națiunilor, am suferit extraordinar de mult defensiv. Am primit goluri în aproape toate meciurile, fiecare adversar a avut două-trei ocazii importante. Am făcut un raport, concluzia a fost că, cu acele cifre, nu avem nicio șansă să mergem la European.

Una dintre prioritățile pe care le-am avut cu echipa a fost să corectăm acest aspect, să nu mai permitem adversarilor să construiască atât de multe ocazii și să nu mai primim gol joc de joc. Sunt niște elemente foarte importante pentru mine, pentru a merge la European, trebuie să ai organizare defensivă.

Ofensiv, e o chestie mai complicată, ai nevoie de repere, de impulsuri. Focusul nostru este pe organizare bună de joc, siguranță defensivă, după care, sigur, încercăm să ne ridicăm și nivelul răspunderii ofensive.

Referitor la George, nu este un jucător spectaculos, nu a fost niciodată. Este profilul de jucător, pivot clasic, care se luptă, care încearcă să țină de minge. Este o prezență bună în careu, acceptă lupta, în multe momente este prins cu spatele la poartă, așa este profilul lui.

Cred că are capacitatea să joace la un nivel superior, trebuie să înceapă să joace mai mult la echipa lui de club. Are o oportunitate fantastică în acest sezon, să fie în Serie A. Dacă va căpăta altă consistență, altă eficiență la nivel de club, cu siguranță că aportul lui va fi semnificativ îmbunătățit și la echipa națională.

Luați exemplul meciului cu Finlanda, când efectiv a reușit de unul singur să tragă echipa după el și a fost decisiv, golul respectiv și cele trei puncte. Eu am mare încredere în George și sunt sigur că poate să fie important și eficient pentru echipa națională”, a spus Edi Iordănescu, la ProSport Live.