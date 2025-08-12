Edi Iordănescu a dezvăluit motivul pentru care Ianis Hagi a refuzat-o pe Legia: ”Fiecare își alege viitorul. Ar trebui să se gândească ce vrea”

Ianis Hagi este în continuare liber de contract după despărțirea de Rangers.

Deși gruparea poloneză Legia Varșovia l-a ofertat pe internaționalul român, ”Prințul” a refuzat propunerea.

Acum, antrenorul polonezilor, Edi Iordănescu, a vorbit despre motivul pentru care Hagi nu a ajuns la Legia.

”El a fost un interes pentru noi și nu a fost singurul român de interes. Da, cu el am avut discuții inclusiv personale. El a avut anumite pretenții financiare, pe care nu vreau să le comentez, dar clar peste posibilitățile noastre în acest moment.

În același timp, știu că își dorea foarte mult să meargă într-un campionat mai puternic, mă refer la Top 5, și alea erau prioritățile lui și atunci nu era cazul să insist sau să pun o presiune artificială pe el. Fiecare își alege viitorul. Era încântat de posibilitatea de a lucra din nou împreună, cum eram și eu. Adică a fost un plus imens, dar el a avut alte așteptări. Acum, sincer, nu știu ce gânduri are.

În ultima perioadă nu am mai vorbit. Noi am făcut niște transferuri și e posibil sa mai vină unul, doi jucători, ne-am acoperit. Nu știu ce să spun. Cred că el, în primul rând, ar trebui să se gândească ce vrea și în funcție de asta putem să ne gândim dacă ar mai putea intra în calcul sau nu.

Dar depinde de ce își dorește el. În primul rând, depinde de ce discuții are în momentul de față, ce pretenții financiare are în continuare, ce gânduri are pentru unde își dorește să meargă să joace. Nu am vorbit cu el în ultima perioadă și atunci mi-e foarte greu să vorbesc în numele lui”, a declarat Edi Iordănescu potrivit fanatik.ro.

”Cred că ar trebui să îi puneți lui întrebarea asta. Noi în momentul de față deja suntem în plină competiție. Și nu știu ce să spun, depinde foarte mult de el și după aceea noi să vedem în ce măsură…Sigur că e un jucător cu foarte mult potențial și cu valoare, eu îl respect foarte mult.

Am încredere mare în el și sunt sigur că, indiferent de decizia pe care o va lua, cariera lui va merge în continuare și sunt alături de el, cum sunt alături de toți de care am lucrat, în mod special de băieții de la echipa națională, le urez baftă.

(n.r. Despre prima de instalare de un milion de euro și salariul de 600.000 de euro pe sezon cerute de Ianis Hagi, dacă sunt sume mari pentru bugetul celor de la Legia) Sunt pentru toată Polonia, și pentru Legia bineînțeles. Aici sunt 4-5 cluburi care plătesc, care bagă bani, dar sunt sume importante, nu sunt ușor de găsit în Polonia”, a mai declarat Iordănescu jr.