Edi Iordănescu a făcut marele anunț despre echipa națională: „Am bătut palma”

Edi Iordănescu a anunțat cine va fi noul preparator fizic de la echipa națională a României.

După ce a fost pus în funcția de selecționer al primei reprezentative la sfârșitul lunii trecute, Iordănescu Jr. trebuie să își definitiveze staff-ul cu care va lucra în următorii doi ani la echipa națională.

Edi Iordănescu a precizat că Cristian Dragotă va fi preparatorul fizic al tricolorilor. Chiar dacă pe lista scurtă a fost și Thomas Neubert, selecționerul l-a ales pe componentul echipei CFR Cluj și a precizat motivul pentru care a făcut-o.

„În linii mari, am bătut palma cu Cristi Dragotă, pe care l-am avut la CFR Cluj. A fost şi Tommy Neubert pe lista scurtă, ei doi au fost în principal. În primul rând a contat că i-am cunoscut, am lucrat cu ei, am colaborat, am făcut-o bine. Cu Tommy chiar în două rânduri, şi la TSKA Sofia. Amândoi şi-au arătat deschidere. Ne-am dus către Cristi Dragotă şi pentru că disponibilitatea a fost mai mare şi din partea clubului, dar şi întelegere.