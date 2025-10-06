Edi Iordănescu a rememorat perioada de la FCSB, după ce a suferit un nou eșec cu Legia

Edi Iordănescu a făcut recent declarații despre FCSB în Polonia, după ce echipa sa, Legia Varșovia, a suferit un nou eșec în campionatul polonez. Legia a pierdut cu scorul de 1-3 în fața lui Gornik Zabrze, iar după acest rezultat, Iordănescu a vorbit despre așteptările mari pe care le are un club cu pretenții, făcând referire la experiența sa anterioară la FCSB, pe care a numit-o „cel mai mare club din țara mea”.

Antrenorul a admis că Legia a jucat sub așteptările și probabil nu merita victoria, exprimând în același timp înțelegerea față de presiunea și așteptările de la un club important care vizează titlul. Iordănescu a mai spus că mai sunt multe de făcut la Legia pentru a ajunge la performanțele dorite, mulțumind suporterilor pentru susținerea lor în ciuda celor patru ani fără titlu.

”Am jucat sub standardele noastre și probabil nu meritam cele trei puncte. Știu că așteptările sunt mari, ca la orice club mare. Am fost la cel mai mare club din țara mea (n.r. FCSB) și știu așteptările care vin odată cu asta. Provocarea este să construiești o echipă și să câștigi titluri.

Aș dori să le mulțumesc fanilor pentru prezența și efortul lor. De când sunt aici, am vorbit cu mulți fani și știu ce le trece prin minte și prin inimi. Au trecut patru ani fără campionatul pe care și-l doresc cu disperare și pe care îl merită. Este clar că mai avem mult de lucru. Sper ca fanii să continue să ne susțină, fără ei, nu avem nicio șansă”, a spus Iordănescu Jr., citat de Legia.net.

Edi Iordănescu a antrenat FCSB pentru o scurtă perioadă, de circa trei luni în 2021, părăsind echipa din cauza unor conflicte cu conducerea, iar în Polonia continuă să-și construiască provocarea de a câștiga titluri cu Legia, care momentan se află pe locul 7 în campionat, la șapte puncte de liderul Gornik Zabrze.