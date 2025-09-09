Edi Iordănescu a transmis un mesaj naționalei României înaintea meciului cu Cipru

Înaintea partidei decisive pentru calificările la Cupa Mondială din 2026, fostul selecţioner Edward Iordănescu a avut un mesaj clar și plin de încredere pentru naționala României. Meciul dintre Cipru și România se dispută astăzi, de la ora 21:45, iar Iordănescu subliniază importanța victoriei pentru „tricolori”.

„Victoria cu Cipru este tot ce contează!! Acum 3 puncte, iar în octombrie cu 55.000 de români pe Arena Naţională, România poate cu siguranţă învinge Austria !! HAI ROMÂNIA”, a fost mesajul postat de Edward Iordănescu pe rețelele sociale, cu câteva ore înaintea partidei.

România, antrenată acum de Mircea Lucescu, vine după un eșec dureros în amicalul cu Canada, scor 0-3, iar această confruntare cu Cipru reprezintă o șansă de revanșă importantă în grupa H a preliminariilor.