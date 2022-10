Edi Iordănescu a vorbit despre salariul său de la națională – Ce bonusuri are prevăzute selecționerul

Selecționerul a dezvăluit că are un bonus de aproximativ 200.000 de euro dacă „tricolorii” vor ajunge la Campionatul European găzduit de Germania, în 2024.

„După perioada iunie, familia mea n-a fost de acord să mai continui la echipa națională. Dar eu am decis să trec peste toate criticile, să devin imun. Eu sunt convins că fotbalistul român are potential.

Pot să spun că salariul meu este la nivel cu ce au avut predecesorii mei (n.r. – 20.000 de euro pe lună). E semnificativ mai mic decât ultimele patru-cinci oferte pe care le-am avut. E clauza care mă obligă să nu zic salariul.

Am bonus doar la calificare la European. În rest, zero bonusuri. Singurul bonus e pentru calificarea la EURO. Garantez că nu e mai mare decât aveam la CFR Cluj pentru calificarea într-o grupă europeană. Sub nicio formă nu am un milion de euro bonus. E de cinci-șase ori mai puțin.

Deci nu este o miză financiară pentru mine. Nu câștig milioane. Câștigă echipa națională, câștigă automat și Federația. În afară de asta, nu mai am altceva în contract. Cred că a fost un „deal” foarte corect. Obiectivul singular este calificarea la EURO. Dacă România nu se califică, e capăt de drum pentru mine”, a spus Edi Iordănescu pentru Fanatik.