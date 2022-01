Edi Iordănescu, antrenorul care poate revitaliza naţionala: ,,Dacă va veni, e un lucru pozitiv”

Edi Iordănescu este marele favorit pentru ocuparea postului de selecţioner al României. După ce negocierile au intrat în impas cu Ladisalu Boloni, şefii de la Federaţie s-au orientat către fiul lui Anghel Iordănescu.

Alexandru Bourceanu, fost fotbalist la FCSB, a vorbit despre numirea selecţionerului la prima reprezentativă. Acesta este de părere că numirea lui Edi Iordănescu nu poate fi decât benefică pentru fotbalul românesc.

,,Referitor la Edi Iordănescu, cred că echipa națională are un model de joc destul de bine definit, pe care l-a antrenat și l-a pus în practică Mirel Rădoi. Cred că echipa a jucat bine și doar pentru că nu am marcat în ultimele meciuri, nu am ajuns într-un loc oarecum meritat, la baraj.

Trebuie să vedem și procesul, nu putem să ne raportăm numai la rezultat. Rezultatul este consecința unui proces. Noi tot timpul uităm asta, noi tot timpul vorbim de rezultate. Indiferent dacă ne calificam la baraj, probabil că nu treceam, dar procesul a fost bun, iar Edi Iordănescu ia echipa într-un moment bun.

Edi are un model cumva similar cu cel al lui Rădoi, similar cu cel al lui Stoican, în care echipa încearcă să construiască, în care lotul de jucători se pretează unui astfel de joc, pentru că sunt jucători care preponderent atacă mai mult decât se apără.

Sigur, ai perfectă dreptate (n.r.: faptul că FRF a apelat la Dan Petrescu, antrenor cu un stil total diferit de al lui Iordănescu sau Rădoi), dar acum nu putem să analizăm criteriile pe care le-au folosit cei din conducerea FRF, criteriile pe baza cărora au ales ordinea celor doriți.

Eu pot să vă spun că faptul că va veni Edi, dacă va veni, e un lucru pozitiv, lucrurile merg pe același făgaș. Nu ai timp să antrenezi la națională, ai două-trei zile la fiecare convocare, o dată la o lună sau două.

Sunt multe detalii pe care Rădoi le-a pus la punct și cred că munca lui Rădoi, puțin ajustată la a câștiga astfel de meciuri, ne va duce la un turneu final. Munca lui Rădoi a fost foarte bună.

L-am avut acum 10 ani secund, dar e cu totul altceva. E un tip cumva apropiat de jucători, jucătorii au respect față de el, e un antrenor care se pregătește și asta e foarte important, pentru că, la nivel teoretic, este foarte bun, iar dacă ai baza, o poți aplica. Mirel a avut-o și el, probabil că și alți antrenori ar fi avut-o”, a declarat Alexandru Bourceanu, pentru Digisport.