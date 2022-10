Edi Iordănescu, arogant la adresa lui Gică Popescu: „Iese din sfera bunului simț”

Edi Iordănescu a avut un răspuns pentru afirmațiile recente făcute de Gică Popescu. Iată ce a spus selecționerul:

„Cu tot respectul, nu aş vrea să comentez ce se întâmplă în spaţiul public. Eu reprezint echipa naţională, e a noastră. Eu respect astfel de opinii, fiecare are dreptul la cuvânt, dar nu atunci când se iese din sfera bunului simţ. Eu sunt plătit să duc echipa la EURO 2024.

De multe ori ni s-au părut lucruri accesibile care au devenit pe drum inaccesibile. Să dea Dumnezeu ca prin jocul şi rezultatele noastre să ajungem la EURO 2024! Eu nu pot descalifica nicio echipă.

Fiecare echipă are şansa ei de a merge mai departe. Campioana Israelului a avut ieri 4 internaţional la nivelul echipei de start şi încă doi care au intrat pe parcurs, în victoria cu Juventus”, a spus Edi Iordănescu, într-o conferinţă de presă.

Iată declarația lui Gică Popescu de care Edi Iordănescu s-a simțit ofensat:

„S-au întâmplat lucruri ciudate, ruşinoase aş spune. După meciul cu Bosnia, am văzut jucători bucurându-se în urma victoriei, chiar dacă noi am retrogradat în liga a treia, în Grupa C.

Pe mine mă preocupă mai mult această mentalitate a jucătorilor noştri, mai mult decât alt aspect. Ne place să fim negativişti acum, în loc să fim realişti. Eu am fost unul dintre cei mai optimşti jucători, mă rog, foşti jucători, atunci când a fost vorba despre echipa naţională. Acest optimism a început să pălească pe măsură ce echipa naţională a adus rezultate negative. E greu să fii optimist după campania dezastruoasă şi mentalitatea pe care o au jucătorii noştri.

Avem un nucleu la echipa naţională pe care îl avem de ceva timp, de ani de zile şi cu acest nucleu de jucători pierdem orice calificare. Mergem cu acest grup de jucători de ani de zile, nu reuşim să ne calificăm şi spun atunci de ce mai merg pe mâna lor? De ce nu rupem pisica să spunem că am încercat cu acelaşi grup, cu acelaşi nucleu şi nu avem performanţe, poate sunt ghinionişti.

Habar nu am ce se întâmplă, dar cu grupul acesta de jucători nu aducem, pierdem orice calificare, am pierdut trei, patru calificări la rând. Atunci nu trebuie să facem ceva? Hai să rup pisica şi să încerc cu ăştia tineri, cel puţin am o şansă să sper că în viitor fac o echipa naţională bazată pe talentul copiilor ăstora. Pot să încep să câştig, pentru că oricum cei pe care îi tot aduc de cinci, şapte ani de zile nu succes, poate nu sunt competitivi.

Una e să ai talent şi alta e să fii competitiv. Competitiv înseamnă spirit, însemană să fii lider, nu au poate jucătorii acest spirit şi atunci e normal să zici <<Băi, dacă tot am pierdut atât, hai să schimbi, să aduc copiii ăştia tineri care au perfomanţa la U21„, a spus Gică Popescu, conform orangesport.ro.