Edi Iordănescu, contactat de nevoie de FRF! Cum a replicat tehnicianul

Edi Iordănescu ar fi intrat din nou în atenţia celor de la FRF, după ce Ladislau Boloni a ezitat în ultimele zile să ofere un răspuns cu privire la oferta făcută de Răzvab Burleanu.

Întrebat dacă a fost deranjat de faptul că ar fi fost contactat de FRF după ce mai multe variante de selecţioneri au căzut deja, Edi Iordăescu spune că ştie care îi este statutul în antrenorat.

,,Eu cred că am ajuns la maturitatea necesară să-mi înțeleg statutul. Înțeleg faptul că în momentul de față sunt anumiți antrenori români cu ștate vechi, cu performanțe. Fotbalul românesc duce lipsă de multe lucruri, dar nu de antrenori buni. Nea Mircea Lucescu cred că are 40 de ani de antrenorat înaintea mea. Cred că mă poziționez în valul nou de antrenori. Perioada de secund m-a ajutat mult în dezvoltarea profesională, a fost o perioadă foarte bună.

Înțeleg faptul că sunt deja antrenori care au o cotă, dar e normal ca orice antrenor să vrea să fie prima opțiune acolo unde merge. Din ce știu, am fost mereu prima opțiune acolo unde am mers și am colaborat. În situația asta ar trebui să vorbesc ipotetic. Dacă ar fi o discuție în perioada următoare…

Când vine vorba de echipa națională aș putea să-mi las orgoliul în plan secund și să arăt disponibilitate pentru o discuție. Situația nu este ușoară deoarece am o ofertă concretă din străinătate.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digisport.