Edi Iordănescu dezvăluie de ce nu l-a convocat pe Andrei Ivan la națională: ”Paradoxul este că tatăl meu l-a debutat!”

România a obținut două rezultate de egalitate în ultimele două meciuri.

Tricolorii au remizat cu Elveția, scor 2-2 și Kosovo, scor 0-0.

Andrei Ivan nu a fost chemat la această acțiune a echipei naționale, iar Edi Iordănescu

”Pentru mine, e foarte importantă mentalitatea. Pentru mine, e foarte important entuziasmul, energia cu care vii. Eu niciodată nu am contestat calităție lui Andrei. Paradoxul este că tatăl meu l-a debutat. Dacă faceți o analiză, o să vedeți că în primele 4 meciuri ale mele la națională a fost în topul celor mai utilizați. În Muntenegru am început cu el titular. Poate să conteste lumea orice, mai puțin că nu am avut încredere în el sau că am avut preconcepții.

Eu cred că Andrei Ivan este într-un mediu foarte bun din multe puncte de vedere la Craiova. Sunt condiții bune de lucru, de antrenament, de cantonament, alimentație, vitaminizare, dar, la echipa națională, nu poate avea niciun jucător privilegiul de a avea tratament preferențial, de a avea răbdare cu cineva mai mult decât o are cu alții. Eu mi-aș dori ca el să facă pasul din nou în străinătate. Cred că are nevoie de un mediu care să fie un pic mai puțin răsfățat, să fie 100% pe picioarele lui, să se responsabilizee total și să facă pasul către următorul nivel.

Nu am nimic personal cu nimeni. Vă spun în premieră. Urmează să am o discuție cu el, pentru că așa a rămas. A rămas ca după această acțiune să am o discuție cu el, dar eu nu am timp pentru nimeni. Nu aștept pe nimeni, iar ceea ce înesamnă la mine procesul de pregătire, implicarea în antrenamente, în jocuri – nu numai la națională, ci și la cluburi – acolo nu mă joc. Dacă eu dau mereu 100%, nimeni nu are voie să dea 99%. Cine vine, dă totul sau nu vine. Punct! Mai departe, concluziile le trageți dumneavoastră. E un jucător care are potențial, sper doar să-și fi găsit înțelepciunea și maturitatea ca să îl și valorifice”, a spus Edi Iordănescu, la Prosport Live.