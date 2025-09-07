Edi Iordănescu, dezvăluiri despre mandatul său pe banca Legiei: ”Cea mai grea funcție din Polonia după cea de președinte”

Edi Iordănescu a vorbit despre mandatul său la echipa poloneză Legia Varșovia.

Fostul selecționer a adus în discuție presiunea resimțită, așteptările fanilor și despre obiectivele stabilite.

”Perioada de pregătire a fost foarte scurtă, mai puțin de trei săptămâni. Am avut doar trei amicale și am preluat un grup cu anumite așteptări. Din păcate, au fost vânduți jucători importanți, au venit oferte mari și am fost nevoit să accept situația, chiar dacă voiam să păstrăm lotul și să-l întărim. Asta fusese discuția inițială”, a spus Iordănescu la sptfm.ro.

”A fost o ambiție personală să rămân aici și să trec la următorul nivel. Am venit să demonstrez, dar răbdarea e un cuvânt greu la Legia. Toată lumea glumește că cea mai grea funcție din Polonia e cea de șef de stat, iar a doua e să fii antrenorul Legiei, pentru că e o presiune incredibilă și așteptările sunt imense.

Sperăm să livrăm, chiar dacă știu că mă așteaptă o muncă titanică. Așa am reușit și în trecut, cu multă muncă și cu ajutor de sus, și sper să fie la fel și acum”, a conchis Edi Iordănescu.