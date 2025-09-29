Edi Iordănescu, după ce Legia a învins: „Vreau titlul!”

Legia Varşovia s-a impus cu scorul de 1-0 în meciul din etapa a 10-a a campionatului polonez, împotriva celor de la Pogon Szczecin.

Edi Iordănescu a vorbit, ieri, despre victoria obţinută şi despre viitorul echipei sale. Antrenorul român a recunoscut că a vrea titlu în Polonia!

”Victoria a fost foarte importantă pentru noi (n.r. Legia). După meciurile împotriva echipelor Jagiellonia şi Rakow, aş putea spune că meritam mai multe puncte, dar ar fi trebuit să jucăm mai bine. Astăzi (n.r. duminică, 28 septembrie) am obţinut toate cele trei puncte, deşi se putea întâmpla orice.

Nu e uşor să controlezi emoţiile şi atmosfera dintr-o echipă şi de aceea victoria de duminică a fost atât de importantă. Szczecin a avut o săptămână întreagă de pregătire, iar noi am jucat trei meciuri în opt zile.

Ne-am creat ocazii şi am marcat, dar cu mai mult noroc, scorul ar fi putut fi mai mare. Acum urmează să o înfruntăm pe Samsunspor şi vom dori să arătăm cea mai bună faţă a Legiei.

Mă bucur că Legia începe să arate ca echipa pe care mi-o imaginasem. Vrem să jucăm între linii şi să avem un echilibru foarte bun.

Adversarii noştri nu îşi creează prea multe ocazii, nu primim goluri şi controlăm jocul. Totuşi, avem nevoie de o circulaţie mai bună a balonului şi de mai multe şuturi”, a declarat Edi Iordănescu la finalul partidei, conform sport.tvp.pl.