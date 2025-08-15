Edi Iordănescu este OUT din Europa League. Pe cine întâlnește în Conference League

Echipa poloneză Legia Varşovia, condusă de antrenorul român Edward Iordănescu, a câştigat joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, returul cu AEK Larnaca, dar ciprioţii merg în play-off, cu 5-3 scor general. Legia va juca în play-off-ul Conference League.

Polonezii au început foarte bine pe propriul teren şi Jean-Pierre Nsame a deschis scorul în minutul 11, iar Mileta Rajovic a făcut 2-0 în minutul 16, făcându-i pe suporteri să credă că acel 1-4 din Cipru poate fi recuperat. Însă elevii lui Iordănescu nu au reuşit să mai înscrie. Antrenorul român a primit un cartonaş galben, în minutul 45, apoi oaspeţii au marcat în minutul 52, prin Ivanovic, năruind speranţele tribunei.

Chiar dacă Jeremie Gnali a primit al doilea galben şi a fost eliminat în minutul 72, lăsându-i pe ciprioţi în zece, polonezii nu au mai înscris şi Legia Varşovia – AEK Larnaca s-a terminat 2-1.

Ciprioţii merg în play-off-ul Europa League, cu 5-3 scor general, iar Legia Varşovia va juca în play-off-ul Conference League.

Astfel, în urma acestui rezultat, Legia „a retrogradat” în play-off-ul Conference League, acolo unde vor juca în dublă manșă împotriva scoțienilor de la Hibernian.