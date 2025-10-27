Edi Iordănescu, la capătul răbdării în Polonia: „Nu știu cât timp voi mai rezista, dar Legia merită mai mult”

Edi Iordănescu traversează o perioadă dificilă la Legia Varșovia, ajungând la trei meciuri consecutive fără victorie în campionatul Poloniei, după remiza albă cu Lech Poznan, scor 0-0, din etapa recentă. În ciuda rezultatului modest, antrenorul român nu își pierde determinarea și a declarat că nu știe cât va mai rămâne la conducerea echipei, dar va lupta până în ultima zi pentru binele clubului.

Legia Varșovia se află în acest moment pe locul 10 în SuperLiga poloneză, cu 16 puncte după 12 etape, în timp ce lider este Gornik Zabrze, cu 26 de puncte. Iordănescu, care a semnat un contract pe doi ani în vară, a mărturisit că este pregătit să facă orice sacrificiu, inclusiv să fie sacrificat pentru binele clubului.

„Tot ce facem trebuie să fie în interesul clubului. Trebuie să găsim o metodă, chiar și eu ca antrenor să fac sacrificii. Nu am fost sacrificat eu în trecut, dar poate într-o zi voi fi. Sunt pregătit pentru asta.

Nu știu cât timp voi sta aici. Până în ultima mea zi la club, voi face tot ce pot pentru club. Legia este un club fantastic, cu fani fantastici. Merită mai mult. Am mult respect pentru ei.”, a spus Iordănescu, potrivit legia.net.