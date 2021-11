Edi Iordănescu, lovitură pentru Gigi Becali! Planul antrenorului de la FCSB

Deranjat de ultima ieşire a patronului FCSB, Edi Iordănescu îşi pregăteşte plecarea de la echipă. Antrenorul ar putea solicita şi încasarea unei clauze de 500.000 de euro, fiindcă patronul a încălcat anumite clauze din contract.

Concret, patronul FCSB şi-a criticat din nou echipa şi antrenorul într-o intervenţie publică, după ce îşi asumase prin contract că va renunţa la acest obicei.

„E mare diferența de CFR Cluj, dar nu de puncte, ci de joc. Toată lumea zice că CFR nu joacă, dar eu văd că joacă. Eu văd că CFR are trasee, joacă, are automatisme. Eu văd că joacă. CFR îi distruge pe adversari. La noi ce trasee? Nu le văd. La noi se joacă haotic. La noi, fiecare driblează, fiecare face ce vrea. Fiecare joacă ce-i place, e după ureche. Nu zic de Edi, și așa n-am ce să fac. Am ce să fac? N-am ce să fac.

Eu nu mă bag, vedem ce o să fie și ce o să iasă. Nu văd cu ochi buni. Am mai pierdut un an, cred eu. Cele șapte victorii le-am făcut noi? Pe alea le-a dat Dumnezeu. N-avem niciun fel de noimă de joc. Fiecare, când prinde minge, vrea să dribleze. Vedem ce-o fi, n-o să stau acum să mă supăr de la fotbal. Nu mă interesează să iau niciun jucător, gata, la revedere. Dai bani și nu joacă niciunul. Eu am văzut ce a jucat CFR-ul cu Voluntariul și ce am jucat noi. CFR i-a distrus, pe noi ne-au distrus ei. În a doua repriză n-am legat nimic, asta-i diferența. CFR ține mingea, noi nu o atingem. CFR joacă, noi nu jucăm fotbal. Nu sunt multe puncte, dar nu e perspectivă.

Nu se joacă fotbal. Dacă nu văd… Noi mâncam bătăi, avem ghinioane, dar aveam mingea la noi. Eu nu zic de Edi, zic de echipă. Acum, cine trebuie să facă, nu știu. Probabil o să se supere Edi, dar nu pot să tac din gură când echipa gâfâie. Câștigăm din 11 metri, câștigăm în minutul 92, eu nu pot să mă uit așa, trebuie să le atrag atenția să știe și ei, că jucăm doar după ureche. Jucăm în viteza întâi, dar noi trebuie să jucăm în viteza a cincea. Noi niciodată n-am avut echipă așa slabă ca acum”, a declarat Gigi Becali, la ProX.

Dorit în Ligue 2

Conform Playsport, Edi Iordănescu s-a arătat dezamăgit de ieşirea patronului, şi a reluat discuţiile cu o formaţie care l-a dorit insistent în vară. Valenciennes, locul 17 în Ligue 2, este echipa care aşteaptă un răspuns de la antrenorul lui FCSB. Francezii au negociat în vară pentru semnătura antrenorului român, iar acum au apelat din nou la pista Iordănescu.

Antrenorul le-ar fi transmis reprezentanţilor săi că poate relua discuţiile cu echipa din Ligue 2 şi că va lua în considerare şi un alt proiect convingător.

Dacă în iarnă se va ajunge la rezilierea contractului din cauza comportamentului avut de patronul FCSB, Edi Iordănescu este decis să solicite şi încasarea clauzei incluse în contract: 500.000 de euro.