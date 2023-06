Edi Iordănescu, mesaj clar înaintea meciurilor României cu Kosovo și Elveția: „Focusul total este pe acest joc!”

Naționala României va da piept în această lună cu Kosovo și Elveția în cadrul preliminariilor pentru EURO 2024.

Selecționerul Edi Iordănescu a vorbit înaintea primei partide, precizând că aceasta este una foarte importantă pentru „tricolori”. Iată ce a spus.

„Focusul total este pe acest joc!”

„Fiecare jucător care va intra pe teren trebuie să dea tot ce are mai bun, să îşi pună calităţile în slujba echipei şi în final echipa să dea tot ce are mai bun. Am încredere că vom ieşi bine din această dublă extrem de grea. Nu pregătim jocurile la pachet focusul total este pe jocul de la Pristina acolo unde trebuie să demonstrăm că merităm mai mult decât Kosovo să fim la Euro.

Am analizat bine ambii adversari, am gândit o strategie pentru fiecare joc, va conta cum ieşim după primul joc în primul rând ca rezultat ca să putem pregăti apoi partida cu Elveţia. Ne aşteptăm la jocuri deosebit de grele cu adversari cu un nivel bun valoric atât individual cât şi colectiv”, a mărturisit Edi Iordănescu, pentru FRF Tv.