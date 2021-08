Edi Iordănescu, mesaj pentru Marius Șumudică! Cea mai mare dorință a noului antrenor de la FCSB

Proaspătul antrenor de la FCSB a avut un mesaj special pentru omologul său de pe banca celor de la CFR Cluj, Marius Șumudică.

Totul a plecat după ce Adrian Porumboiu a spus că ”Edi Iordănescu este cu 10 clase peste Șumudică”. Cei doi tehnicieni au fost la FC Vaslui, la începutul sezonului 2012-2013, atunci când Șumudică era antrenor principal, iar Iordănescu Jr. – secundul.

Edi Iordănescu a avut cuvinte de laudă la adresa acestuia, despre care a spus că este un antrenor de mare valoare, care a câștigat trofee și a confirmat și în străinătate.

De asemenea, fiul fostului mare selecționer a ținut să-i transmită lui Șumudică, a cărui poziție la formația din Gruia a fost greu încercată în aceste zile, faptul că îl susține și îl respectă, dar vrea să câștige duelul direct de peste două etape.

”Nu m-am considerat niciodată superior unui alt antrenor coleg al meu. Nu mă consider nici mai deștept, nici mai prost, nici mai bine sau mai slab pregătit. Nu sunt într-o concurență cu cineva, decât cu mine însumi. Mereu lupta si preocuparea mea a fost ca eu să progresez, să mă dezvolt profesional și să fiu mai bun în fiecare zi. Îmi respect total colegii de meserie și consider că România are antrenori foarte buni, iar Șumi este unul dintre ei. A câștigat trofee, a lucrat și confirmat în străinătate și îi cunosc pasiunea și priceperea.

Îmi pare rău că ne-am ales cu o dispută publică pe care nimeni nu a dorit-o. Îmi doresc ca Șumi să fie mai bun ca și mine, iar eu să câștig la Cluj peste 2 etape!!!”, a transmis Edi Iordănescu, pe pagina sa oficială de Facebook.