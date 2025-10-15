Edi Iordănescu nu revine la echipa națională: „Toată energia mea este la Legia”

Edi Iordănescu nu va reveni la naționala României, conform informațiilor apărute în presa din Polonia. Deși a existat un interes din partea Federației Române de Fotbal, iar un reprezentant al acesteia i-a propus o eventuală revenire, antrenorul a decis să rămână dedicat clubului Legia Varșovia.

Mircea Lucescu, care momentan conduce naționala României, nu era sigur că va continua după succesul în fața Austriei, iar FRF a căutat alternative, îndreptându-se spre Edi Iordănescu. În acest context, Răzvan Burleanu ar fi trimis un om de legătură în Polonia pentru a negocia cu antrenorul român.

Cu toate acestea, sursele din Polonia subliniază că Iordănescu este ferm în decizia sa de a rămâne la Legia și nu intenționează să revină la națională. El și-a exprimat clar intenția de a-și continua activitatea în campionatul polonez, în pofida zvonurilor apărute în România.

Directorul operațional al clubului Legia Varșovia, Fredi Bobic, a apărat public antrenorul, subliniind că în fotbal este nevoie de răbdare, muncă și continuitate pentru a construi un proiect solid. În ciuda unor rezultate mai puțin bune recente, clubul nu intenționează să-l demită pe Iordănescu, iar stabilitatea este considerată crucială pentru succes.

„Aproape că nu trece o săptămână fără ca presa din România să nu scrie ceva despre Edward Iordănescu. În mare parte, a fost vorba despre faptul că antrenorul Legiei Varșovia este nemulțumit și ar putea pleca. Cu toate acestea, se pare că, cel puțin deocamdată, acest subiect va fi pus în așteptare.

De data aceasta, însuși cel interesat a pus capăt speculațiilor despre viitorul său imediat. Federația Română de Fotbal investighează de ceva vreme dacă ar dori să conducă echipa națională pentru a doua oară. Se pare că a trimis chiar un reprezentant în Polonia pentru a analiza amănunțit problema.

Și poate că acest reprezentant a vorbit în privat cu Iordănescu, care a declarat public că este interesat doar să lucreze pentru actualul club, Legia.

Oamenii se așteaptă adesea la rezultate rapide, dar în fotbal acest lucru este imposibil. Este nevoie de timp, puțin noroc, muncă asiduă și disciplină. Nu poți intra imediat în panică și să demiți un antrenor sau manager după două sau trei înfrângeri. Astfel de reacții nu construiesc nimic.

Schimbările prea frecvente în poziții cheie din departamentul sportiv sau din staff-ul tehnic distrug continuitatea și strategia clubului. Și fără stabilitate, nu poți construi nimic durabil.

Uneori trebuie să treci prin momente dificile, să înfrunți câteva furtuni și să nu renunți după ce apar primele probleme, pentru că dacă nu poți trece împreună prin momentele dificile, pierzi în cele din urmă”, a spus oficialul de la Legia.