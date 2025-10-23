Edi Iordănescu rămâne la Legia Varșovia: a ales provocarea, nu banii

Edi Iordănescu a decis să continue pe banca Legiei Varșovia, deși recunoaște că a fost pregătit să plece după rezultatele modeste ale echipei. Fostul selecționer al României a dezvăluit că discuțiile cu conducerea clubului polonez au fost tensionate, dar oneste, și că decizia finală de a rămâne i-a aparținut clubului, la insistențele jucătorilor care și-au dorit în continuare să lucreze cu el.​

După înfrângerea cu Zaglebie, care a coborât Legia până pe locul 9 în campionat, Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului. Totuși, oficialii clubului și liderii vestiarului l-au convins să nu plece. Înaintea duelului din Conference League cu Șahtior, tehnicianul a recunoscut că situația este una „extrem de delicată”, dar că este gata să continue lupta pentru a redresa echipa.​

Antrenorul român a explicat că motivațiile sale sunt pur profesionale, nu financiare. El a afirmat că a refuzat o ofertă care i-ar fi adus de zece ori mai mulți bani decât la Varșovia, alegând să rămână într-un proiect în care crede.

Tehnicianul de 46 de ani a ținut să le transmită fanilor că analizele interne au fost complexe, dar constructive.

„Voi încerca să fiu foarte clar și sincer, sunt mereu așa. Da, acesta nu este niciun moment bun, nici ușor. Cred că fanii merită un răspuns și o explicație. Nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine. Uneori trebuie să te comporți ca un antrenor, dar, de obicei, nu mă simt confortabil cu asta.

Acum nu sunt într-o situație confortabilă pentru că nu obținem succesele pe care ni le dorim cu toții. În plus, sunt suficient de matur și, cu siguranță, am dreptate să pun clubul și echipa pe primul loc. E normal, corect. După ultimul meci, am cerut să mă întâlnesc cu conducătorii.

Mă bucur că acest club este condus de oameni foarte competenți, inteligenți și onești. Mi-am arătat disponibilitatea de a lua cea mai bună decizie pentru echipă și club. Acestea au fost discuții foarte lungi, cu analize complexe.

Există un lucru important despre care cred că toată lumea ar trebui să știe în ceea ce privește cooperarea și contractul meu cu Legia. Nu pot intra în detalii, este normal. Am venit aici pentru provocări și pentru a lupta pentru trofee.

Nu m-am uitat la bani. Nu au existat negocieri privind salariul. Nu exista niciun motiv să lupt pentru câteva mii de euro când am avut ocazia să merg într-un loc unde aș fi câștigat de zece ori mai mult. Este adevărat. Trebuie să spunem adevărul și să nu ne fie frică de el.

Aceasta este realitatea. Restul contractului este foarte complex, profesional. Am avut o discuție lungă, deschisă, la fel ca din primul moment în care am venit la Varșovia. Sunt sigur că așa va fi până la sfârșitul șederii mele la Legia. Eram pregătit pentru orice decizie când vine vorba de interesele clubului.

Nu este ușor pentru mine, deoarece sunt un antrenor tânăr cu un viitor mare în față, dar interesele clubului ar trebui să fie întotdeauna pe primul loc. A fost decizia Legiei. Nu pot intra în prea multe detalii, dar am o concluzie clară despre ce s-a întâmplat acum”, a declarat Edi Iordănescu, conform legia.net.