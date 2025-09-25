Edi Iordănescu, remiză în Polonia: Legia Varşovia – Jagiellonia, scor 0-0

Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Jagiellonia, într-un meci contând pentru etapa a şasea a campionatului Poloniei.

Tot miercuri, echipa lui Bogdan Racoviţan, Rakow, a terminat la egalitate cu Lech Poznan, scor 2-2. Racoviţan a jucat o repriză.

Legia ocupă locul 7 în clasament, iar Rakow este pe 15. Adversarele Jagiellonia şi Lech Poznan se află pe 3, respectiv pe 6.