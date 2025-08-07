Edi Iordănescu, replică savuroasă despre presiunea de la Legia: „Dacă nu aș face față, aș sta acasă cu soția”

Edi Iordănescu, antrenorul Legiei Varșovia, se bucură de un debut excelent la clubul din capitala Poloniei, unde nu a înregistrat nicio înfrângere în primele șapte partide și a cucerit deja Supercupa Poloniei. Sub conducerea sa, Legia a ajuns până în turul 3 preliminar al Europa League, urmând să întâlnească AEK Larnaca.

Înainte de meciul tur cu ciprioții, Iordănescu a vorbit despre presiunea la care este supus la un club cu așteptări uriașe precum Legia, mărturisind cu umor că dacă nu ar putea face față acestei presiuni, ar prefera să stea acasă alături de soția sa.

Fostul selecționer al României a explicat că este obișnuit cu critici dure, deoarece în perioada în care antrena naționala avea „24 de milioane de critici” dacă pierdea un meci. Această experiență îl ajută să gestioneze cu calm și determinare atmosfera tensionată din jurul echipei.

„Dacă nu aș putea face față presiunii, aș sta acasă cu soția. Când antrenam naționala, aveam 24 de milioane de critici dacă pierdeam un meci. Sunt obișnuit cu presiunea, ăsta e avantajul meu. Presiunea mă mână.