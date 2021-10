Edi Iordănescu, savuros la conferinţa de presă: ,,M-am apropiat de jucători ca distanţă parcursă”

Edi Iordănescu, antrenorul FCSB-ului, nu a putut sta pe banca echipei sale la meciul cu CS Mioveni din campionat, scor 3-0, pentru că a fost infectat cu COVID-19.

Acesta a trăit victoria de la Buzău din faţa televizotului. Acesta a mărturisit că s-a agitat atât de mult încăt se poate spune că a alergat la fel de mult ca jucătorii săi.

,,Am făcut potecă în sufragerie, în fața televizorului. Probabil că m-am apropiat de unii dintre jucători ca distanță parcursă. E foarte greu să fii departe de echipă, e foarte greu să nu poți să transmiți, cu toate că am fost într-o legătură permanentă cu oameni din jurul echipei.

Am încercat să transmit lucruri, am încercat să mă implic cum am putut, dar știu că e altceva când ești printre băieți și, ținând cont că am avut și atât de multe probleme, era nevoie de un echilibru mental, de un factor care să transmită personalitate, care să transmită mentalitate, care să transmită încredere. Colegii mei au încercat să mă suplinească așa cum au putut.

Pentru asta, le sunt recunoscător, așa cum le sunt tuturor celor implicați în toată această perioadă, în frunte cu cei din jurul echipei, staff-ul medical, tuturor, pentru că împreună am reușit să traversăm jumătate din această perioadă, pentru că încă nu suntem împreună, încă nu am reușit să recuperăm toți băieții.

Lucrurile astea îmi dau încredere pentru viitor, pentru că atunci când vom fi în formulă completă vom avea probabil o cu totul altă forță și o cu totul altă exprimare. A fost o perioadă grea, dar mă bucur că s-a terminat cu această victorie importantă pentru noi și pentru economia clasamentului.”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferinţe de presă.