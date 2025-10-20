Edi Iordănescu, ședință decisivă cu șefii celor de Legia Varșovia. A cerut rezilierea contractului! Când se va lua decizia

După eșecul suferit pe terenul celor de la Zaglebie Lubin, scor 1-3, în etapa a 12-a din Ekstraklasa, antrenorul român le-a transmis jucătorilor săi că își dorește să facă pasul în spate pentru remedierea situației sportive ceva mai dificile din această perioadă a sezonului.

Edi Iordănescu vrea să plece de la Legia, dar conducătorii clubului și jucătorii și-ar dori să rămână! A cerut rezilierea contractului!

Edi Iordănescu a cerut conducerii rezilierea contractului! Jucătorii au mers la șefi și au susținut că ei sunt principalii vinovați pentru situația actuală, și nu antrenorul! Oficialii polonezi nu sunt de acord cu această variantă. Ei încearcă să îl convingă pe fiul lui Anghel Iordănescu să revină asupra deciziei și să continue la Legia.

Doar că momentan Edi refuză acest scenariu. El a dorit să își mai ia puțin timp de gândire pentru a tranșa situația, urmând ca decizia lui finală să fie anunțată în cursul zilei de marți. Apoi, bineînțeles, să informeze conducerea clubului din capitala Poloniei cu privire cu aceasta.

De subliniat în acest context este că atât oficialii, cât și jucătorii Legiei, și-ar dori ca Edi Iordănescu să continue alături de ei. Ba chiar fotbaliștii au mers în fața conducerii pentru a-și asuma responsabilitatea pentru rezultatele modeste din ultimele săptămâni. Ei au transmis că o schimbare de antrenor nu ar fi de bun augur în acest moment.