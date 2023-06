Edi Iordănescu, sincer după deplasarea din Kosovo: ”Este un punct muncit!”

Echipa naţională a României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu selecţionata din Kosovo, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024.

La finalul meciului, Edi Iordănescu a oferit mai multe declarații.

El susține că a fost un punct muncit.

„Nu am simţit că a fost ziua mea, era cel mai puţin important lucru. Este un punct muncit, obţiinut cu mult angajament. Este un rezultat important, îmi felicit băieţii. Am gândit jocul pentru 3 puncte, ştiam că va fi dificil, am avut şi plasa de siguranţă de a lua doar un singur punct. Am vrut să fim mai proactivi, dar a trebuit să ne repoziţionăm. am schimbat vreo trei jucători ca să ne adaptăm la condiţiile de joc. Echipa a răspuns bine. Sigur, Dumnezeu stabileşte vremea, dar gazdele nu au făcut eforturi pentru tetern. Echipa a arătat că are caracter, că ştie să sufere şi încet-încet formăm un grup bun.. Provocarea va fi urmîtoarea deplasare şi recuperarea pentru meciul cu Elveţia. Am avut ceva emoţii să-l expun pe Ianis Hagi pe terenul ăsta. M-am bucurat că a intrat bine”, a spus Iordănescu la Antena 1.