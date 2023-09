Edi Iordănescu: „Suntem pe 2, avem și cea mai bună apărare”

Selecționerul Edi Iordănescu a spus în conferința de presă organizată înaintea meciului cu Kosovo că echipa națională e în fața unui moment important.

„Suntem din nou în fața unui moment important, în fața unui joc important în economia obiectivului pe care-l avem. Inevitabil, ne gândim și la meciul de acum două zile. Sunt elemente pozitive de pe urma cărora putem construi, dar în același timp sunt foarte conștient că trebuie să ridicăm nivelul exprimării. Lucrez cu această realitate.

Ne-am dorit trei puncte cu Israel, am avut o primă repriză în care, în linii mari, nu mă pot declara nemulțumit de implicarea echipei. Am și reușit să marcăm lucrurile mergeau în favoarea noastră. Dar ce s-a întâmplat după primirea golului nu trebuia să se întâmple.

Am coborât mental, ne-am pierdut reperele, am intrat într-un joc deschis cu adversarul. Totuși, suntem pe locul 2, avem și cea mai bună apărare și trebuie să continuăm să credem. Plus că, de aproximativ un an de zile, suntem neînvinși.

Nu e genul meu să mă declar mulțumit cu puțin, dar vă spun cu mâna pe inimă că echipa răspunde foarte bine în procesul de pregătire. Atunci când vine jocul, factorul mental e principalul motiv pentru care nu reușim să punem în practică ceea ce ne propunem și subliniez și îmi asum ceea ce spun. E o provocare și pentru mine, nu mi-e ușor, am la dispoziție doar trei-patru zile. Încercăm să recâștigăm spiritul, să gestionăm mai bine presiunea și să n-o dăm în precipitare.

Seceta de performanțe apasă, lumea nu mai are răbdare, se irită repede. Au venit 50.000 de oameni și n-am reușit să-i facem să plece acasă fericiți. Foștii jucători fac declarații care apasă și ajung la urechile lor, pe umerii acestor băieți.

Suntem fără echipe în grupe europene… Când intrăm, abia ne tragem sufletul pe acolo. Echipa națională nu se poate rupe de ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, iar asta ne face să suferim. Nu sunt de acord cu ideea că mai jos de atât nu se poate. Nu am pierdut în aceste preliminarii, uitați-vă și în restul grupelor ce surprize sunt”, a declarat Edi Iordănescu.