Edin Dzeko a devenit cel mai în vârstă marcator din istoria Conference League
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat vineri, 24 octombrie 2025, ora 10:45,
Fotbalistul echipei Fiorentina, Edin Džeko, 39 de ani, a devenit cel mai în vârstă marcator din Conference League după ce a înscris în runda a doua a fazei principale a competiţiei, joi seară, împotriva formaţiei Rapid Viena, notează news.ro.
Atacantul bosniac a marcat golul istoric în minutul 48. Fiorentina a câştigat meciul cu 3-0.
Edin Dzeko a devenit cel mai în vârstă marcator din Conference League la 39 de ani şi 220 de zile.
Tot în actualul sezon, însă în etapa anterioară a fazei prrincipale, David Gerasimou a devenit, la 15 ani şi 334 zile, cel mai tânăr jucător din Conference League (AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar, 02/10/2025).