Edin Dzeko a devenit cel mai în vârstă marcator din istoria Conference League

Edin Dzeko a devenit cel mai în vârstă marcator din Conference League la 39 de ani şi 220 de zile.

Tot în actualul sezon, însă în etapa anterioară a fazei prrincipale, David Gerasimou a devenit, la 15 ani şi 334 zile, cel mai tânăr jucător din Conference League (AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar, 02/10/2025).