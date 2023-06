Edin Dzeko, a semnat! De la finala Champions League, direct în Turcia

Clubul Fenerbahce anunţă că a obţinut serviciile lui Edin Dzeko, jucătorul semnând un contract pe doi ani.

”Mă simt minunat. Ştiam că Fenerbahce este un club mare, dar în scurta perioadă petrecută de când am venit aici am înţeles că am luat decizia corectă şi abia aştept să joc.

Sunt fericit şi mândru că voi fi parte a familiei Fenerbahce”, a declarat Edin Dzeko.