Ediția din 2026 a Turneului celor 4 Națiuni a fost anulată! Competiția revine în 2027

Rugby Championship, competiția care reunește cele mai bune patru echipe din emisfera sudică, Africa de Sud, Noua Zeelandă, Australia și Argentina, nu se va disputa în 2026, dar va reveni în calendar în 2027, a anunțat, joi, consorțiul organizator (SANZAAR).

Pleacă la drum noua Cupă a Națiunilor, cu echipele din Turneul celor Șase Națiuni, cele din Rugby Championship și probabil Japonia și Fidji

Neozeelandezii urmează să se deplaseze anul viitor în Africa de Sud, a cărei echipă a depășit-o la limită pentru titlul de campioană în Rugby Championship anul acesta, pentru un turneu care a fost deja denumit ‘Marea Rivalitate’.

Va fi primul turneu clasic al All Blacks cu Springboks din 1996, când Noua Zeelandă a câștigat seria cu 2-1.

În plus, noua Cupă a Națiunilor, care regrupează echipele europene din Turneul celor Șase Națiuni (Franța, Anglia, Irlanda, Scoția, Țara Galilor, Italia), cele din Rugby Championship și probabil Japonia și Fidji, urmează să fie organizată anul viitor, precum și în 2028 și 2030, conform SANZAAR.

Organizația a mai precizat că nu se întrunesc condițiile pentru a organiza Rugby Championship în 2026, dar a anunțat reluarea acestei competiții în 2027, în anul Cupei Mondiale din Australia, înaintea unei noi pauze pentru 2030, cu o fereastră rezervată turneelor din august și septembrie.

‘Acest nou calendar pentru națiunile din emisfera sudică are drept scop să prezinte fanilor cel mai înalt nivel al rugby-ului mondial’, a explicat responsabilul SANZAAR, Brendan Morris.