Edouard Roger-Vasselin a ajuns la al 29-lea său titlu la dublu masculin

Tenismanul francez Edouard Roger-Vasselin, în vârstă de 29 de ani, a cucerit al 29-lea titlu din cariera sa la dublu masculin, marți, la turneul ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.226.470 de dolari, informează L’Equipe.

În acest an a mai jucate finala la Marrakech și Washington

Roger-Vasselin și monegascul Hugo Nys, care joacă împreună de la debutul acestui sezon, au învins în finală, în două seturi simetrice, 7-5, 7-5, perechea compusă din Rohan Bopanna (45 ani), legenda tenisului indian, și japonezul Takeru Yuzuki.

Meciul de marți a fost unul strâns, însă cuplul franco-monegasc a dat dovadă de soliditate în momentele cruciale, realizând două break-uri decisive, la scorul de 5-5, în fiecare set.

După ce au atins finalele la turneele de la Marrakech (Maroc) și Washington în acest sezon, Edouard Roger-Vasselin și Hugo Nys au reușit să cucerească primul lor titlu împreună, în capitala Japoniei.