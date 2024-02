Eduard Florescu, reacție fermă după remiza de la Arad: „Vom da totul și nu vom ceda!”

FC Botoșani a scăpat victoria cu UTA Arad în ultimele minute. Partida de luni dintre cele două formații s-a încheiat 2-2.

Eduard Florescu a reacționat la finalul celor 90 de minute. Iată ce a transmis jucătorul trupei moldave în legătură cu lupta de salvare de la retrogradare.

„Vom da totul și nu vom ceda!”

„Eu sunt foarte supărat! Pot să spun că trebuia să luăm cele 3 puncte. Am avut un om în plus, dar mergem înainte. În poziția în care suntem, dacă ne spunea cineva că luăm un punct la Arad, eram mulțumiți. Dar am luat un gol pe final, dintr-o prostie.

Chiar este o schimbare la echipă. În 2024, cu excepția de la Hermannstadt, avem doar rezultate pozitive. Vom da totul și nu vom ceda!

Nu cred că se așteaptă cineva să fac eu diferența. Dar eu știu ce pot și asta îmi doresc de la mine. Suntem 10 jucători de câmp, trebuie să fim o echipă și o familie. Cine e într-o zi bună să facă diferența.

Nu ne interesează programul, nu ne sperie nimic. E fotbal, de asta ne-am apucat. Și la Arad a fost o atmosferă frumoasă, trebuie să ne bucurăm de acest sport minunat”, a spus Eduard Florescu, potrivit Orange Sport.