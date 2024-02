Eduard Radaslavescu, aspru criticat: „Nu e fotbalist, săracul…”

FCSB a remizat luni seară acasă cu Farul Constanța (1-1). Eduard Radaslavescu a intrat spre sfârșitul reprizei secunde și a irosit două mari ocazii de gol pentru bucureșteni.

Se pare că patronul Gigi Becali a răbufnit la adresa tânărului jucător. Iată ce a spus despre fotbalistul adus în vara anului 2022 chiar de la actuala campioană a României.

„Nu e fotbalist, săracul…”

„Dacă Radaslavescu nu e fotbalist, săracul… El îi dă pasă lui Coman în loc să dea la poartă.

Eu nu sunt supărat deloc, ăsta a fost pentru mine un test. Farul e o echipă care domină echipele adverse. Nu le-am dat nicio șansă, am avut ghinion pe final, dar am dominat jocul. Dacă echipa joacă așa, nu mai am nicio emoție, cu 9 puncte avans. În situația în care Coman a jucat bolnav și Olaru nu a jucat. Tavi Popescu și el cu infiltrații la gleznă”, a mărturisit Gigi Becali, potrivit Digi Sport.