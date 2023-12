Edward Iordănescu a început pregătirea pentru CE 2024: „Trebuie să fim pragmatici la maximum”

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Edward Iordănescu, a anunțat că perioada de până la CE 2024 trebuie să fie caracterizată de pragmatism.

„Trebuie să fim pragmatici la maximum”, a transmis Edward Iordănescu

România a fost repartizată în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului din Conference League, pe Ruta B, care se va alege între Bosnia-Herţegovina, Ucraina, Israel și Islanda.

„În acest timp am câştigat foarte multe lucruri, dar cel mai important este că ne-am câştigat unii pe ceilalţi. În acest moment, pentru mine echipa reprezintă a doua familie. Dar de acum timpul se scurge rapid până la European şi trebuie să fim mai pragmatici ca niciodată.

Dacă până acum deciziile au fost luate cu mintea şi foarte puţin cu sufletul, de acum ele vor trebui luate exclusiv cu mintea, pentru că dacă nu vom fi extrem de competitivi la acest European şi pregătiţi din toate punctele de vedere, ne va fi foarte greu să ne îndeplinim obiectivul pe care ni l-am propus în prima fază, ieşirea din grupe.

Va trebui să fim pragmatici la maximum, pentru că suntem constrânşi şi de timp. Avem o singură acţiune în martie, în care putem pregăti anumite lucruri şi corecta alte lucruri din trecut care nu au funcţionat foarte bine.

Jucătorii au datoria ca la club să dea totul şi să joace mult ca să aibă minute în picioare. Suntem constrânşi şi de format, pentru că, dacă v-am obişnuit până acum cu 26, 27, 28 de jucători la fiecare acţiune, va trebui să plecăm cu doar 23 de jucători.

Şi, nu în ultimul rând, de structura competiţiei, pentru că vor fi doar trei jocuri de a fi sau de a nu fi. La un turneu final orice pas greşit poate fi decisiv. Calificarea în optimi trebuie să fie obiectivul nostru, ne-am calificat acolo, de aia suntem printre cei mai buni.

Trebuie să ne demonstrăm nouă că putem mai mult decât o simplă prezenţă la european. Asta nu înseamnă că va fi un lucru facil, ba dimpotrivă”, a declarat Iordănescu.

„Va fi foarte greu, spre imposibil, dacă jucătorii nu au meciuri în picioare”, recunoaște Edward Iordănescu

Tehnicianul a precizat că lotul care va merge la EURO 2024 va fi construit în mare marte pe nucleul de jucători care a fost prezent în partidele din preliminarii.

„Am reuşit să calificăm echipa construind un nucleu de excepţie. Acum, fiecare dintre ei are datoria să dea totul la club în aceste cinci luni. Fiecare are datoria să demonstreze că poate să facă parte dintr-un nucleu de excepţie pentru următorul nivel, pentru turneul final.

Este o provocare majoră, suntem într-o competiţie continuă. Ne va fi foarte greu, spre imposibil, să mergem cu un lot de jucători alcătuit din mai mulţi jucători care nu joacă, să vină după luni de zile fără meciuri în picioare şi să ne putem ridica la nivelul unui turneu final, şi cu atât mai mult să performăm.

Eu am spus răspicat că acesta este nucleul cu care dorim în linii mari să mergem la turneul final, cu siguranţă că mai pot fi intrări, dar şi ieşiri. Va fi foarte greu, cu o singură acţiune, în martie, şi alta cu două săptămâni înainte de turneul final, să ridicăm nivelul, dacă ei nu vin cu meciuri în picioare”, a completat selecționerul.

CE din Germania are loc între 14 iunie și 14 iulie, iar România va debuta la Munchen, pe 17 iunie, contra echipei venită din play-off-ului B. Pe 22 iunie va avea loc meciul cu Belgia, la Koln, iar pe 26 iunie va întâlni Slovacia, la Frankfurt.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).