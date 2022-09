Edward Iordănescu, avertizat după ce a fost confirmat în funcție de FRF: „Te trezeşti că te bat ăia în Liga C”

Naționala României a învins Bosnia cu 4-1 în Grupa B3 a Ligii Națiunilor, dar a retrogradat în următorul eșalon valoric.

„Ajungem în Liga C şi te trezeşti că te bat ăia pe acolo”, îi transmite Basarab Panduru lui Edward Iordănescu

În urmă cu scurt timp, FRF, prin vocea directorului tehnic Mihai Stoichiță, a anunțat că Edward Iordănescu rămâne selecționerul primei reprezentative. Basarab Panduru, un critic a aproape tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, consideră că decizia nu este bună.

„De ceva timp spun că noi nu avem selecţioner. Noi avem antrenor de club, care nu ştie în ce poziţie se află. Nu poţi vorbi despre ce o să facem, ce o să dregem.

Trebuie să ai ochi aici, să ştii tactica de care ai nevoie ca să baţi adversarul, să ştii jucătorul care se înţelege bine cu altul.

Noi am avut antrenori de club, dar aici trebuie altceva. Trebuie selecţioner, uite unde am ajuns! Şi asta am mai spus. N-am ajuns cel mai rău.

O să ajungem în Liga C şi te trezeşti că te bat ăia pe acolo. O să ajungem acolo şi abia acolo ne dăm seama cât de jos suntem, pentru că acolo nu cred că ne putem duce şi mai jos, în Liga D”, a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.