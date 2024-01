Edward Iordănescu e dezamăgit că românii sunt rezerve: „La EURO ne va fi imposibil să performăm”

Selecționerul Edward Iordănescu a fost în Spania pentru a ave adiscuții cu internaționalii români care evoluează în Primera Division.

„La EURO ne va fi imposibil să performăm” cu jucători care nu traverează momente bune, a spus Edward Iordănescu

în acest sezon, Andrei Rațiu a jucat în 8 meciuri pentru Rayo, iar Ianis Hagi a adunat 20 pentru Alaves.

În ultima etapă de campionat, cei doi au rămas pe banca de rezerve. Rayo Vallecano a fost învinsă pe teren propriu de Las Palmas cu 0-2, iar Alaves a învins Cadiz acasă cu 1-0.

„Am fost după băieții noștri, am prioritizat să merg acolo unde știu că sunt probleme. Din păcate, avem din ce în ce mai puțin jucători care sunt la un nivel bun. Poate cu calificarea asta sperăm că se vor mai mișca lucruri. Sunt niște lucruri pozitive, dar și negative.

Sunt alături de ei, sunt dezamăgit pentru că cei doi nu au jucat. Am încredere în ei și am fost acolo pentru a le transmite un mesaj de încredere și susținere. Am fost acolo pentru că mi-am dorit să vorbesc cu conducătorii de la cluburilor lor, dar și cu antrenorii lor.

Sunt optimist pentru ei, mă gândesc și la alți jucători și o să văd dacă o să mai plec. Eu pot să fac asta până la un anumit punct, dar restul depinde de ei.

Cei doi pe care i-am vizitat sunt băieți deosebit de echilibrați, inteligenți, valoroși și îmi doresc să își rezolve problemele cât mai repede.

Trebuie să înțelegem cu toții că dacă am reușit să ne îndeplinim obiectivul și cu jucători care traversau momente mai puțin bune, la EURO ne va fi imposibil să performăm”, a spus Edi Iordănescu.