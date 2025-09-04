Edward Iordănescu: „România a perfomat în mandatul meu. Înțepăturile contează mai puțin”

Edward Iordănescu, antrenorul de la Legia Varșovia și fostul selecționer al României, i-a dat o nouă replică lui Mircea Lucescu.

După ce a preluat conducerea naționalei României, Mircea Lucescu a criticat de mai multe ori modul în care echipa s-a prezentat în Euro 2024 sub comanda lui Edward Iordănescu.

„România a performat în mandatul meu. Eu am avut niște obiective și le-am atins. Dacă cineva se așteaptă ca, după 8 ani de secetă, România să câștige o grupă fără eșec și să joace și fotbal total, era imposibil. Am prioritizat anumite lucruri, am făcut o analiză complexă, am înțeles unde sufeream – naționala primea foarte multe goluri.

Am încercat ca inclusiv jucătorii talentați – Man, Coman – să fie jucători care să alerge câte 11 kilometri și făceau alunecări pentru a ajuta echipa. A fost greu să consolidez și să stabilizez. Am considerat că, într-un timp scurt, ăsta este lucrul pe care îl pot face.

Din punctul meu de vedere, înțepăturile contează mai puțin. Mai important este ce am realizat – dar nu doar eu, pentru că în spate a fost o întreagă echipă, a fost și susținerea Federației. Toate lucrurile astea ne-au făcut să performăm. Eu doar am construit și am dat calea.

Și nu în ultimul rând, cred că am lăsat o echipă competitivă, care a performat. Lucrurile pot reintra rapid pe un făgaș normal. Când am venit, jucam cu 5-7.000 de spectatori, când am plecat, am jucat cu un stadion plin, cu Elveția. Sunt sigur că nea Mircea și băieții au capacitatea de a întoarcă situația în favoarea lor”, a spus Edward Iordănescu, la Prima Sport.