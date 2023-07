Edwin van der Sar a ieșit de la terapie intensivă! Mesajul transmis de fotstul portar olandez

Fostul mare portar olandez Edwin van der Sar a ieșit de la terapie intensivă, unde fusese internat din cauza unei hemoragii cerebrale.

Aflat în vacanță în Croația, van der Sar a suferit, pe 7 iulie, o hemoragie cerebrală. A fost internat imediat într-un spital, iar la câteva zile s-a permis mutarea lui în Olanda.

Recuperarea a decurs bine, iar olandezul a ieșit de la terapie intensivă. El a dorit să transmită un mesaj de pe patul de spital.

„În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje de susținere și de încurajare. Sunt fericit să pot împărtăși cu voi vestea bună că am ieșit de la terapie intensivă.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

