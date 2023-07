Edwin van der Sar este la terapie intensivă! Fostul mare portar olandez a suferit o hemoragie cerebrală

Fostul mare portar olandez Edwin van der Sar traversează momente foarte grele, după ce a suferit o hemoragie cerebrală.

Edwin van der Sar este într-o stare stabilă după ce a suferit o hemoragie cerebrală

Anunțul a fost făcut clubul Ajax, la care van de Sar a jucat între 1990 și 1999, câștigând 14 trofee, printre care o Ligă a Campionilor, Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală (toate în sezonul 1994/1995) și cinci titluri de campion al Olandei.

„ Edwin van der Sar a suferit o sângerare în jurul creierului”, a anunțat Ajax, pe Twitter. „În prezent se află în spital în secția de terapie intensivă și este într-o stare stabilă.

Vom reveni cu informații când vor exista noutăți. Toți cei de la Ajax îi urează lui Edwin însănătoșire grabnică. Ne gândim la tine”, a mai transmis gruparea din Amsterdam.

Chiar dacă Ajax nu a menționat la ce spital este tratat fostul portar, se cunoaște informația că se afla în vacanță în Croația.

„Îți trimitem toată dragostea și puterea noastră, Edwin”, a transmis și Manchester United, echipă la care van der Sar a jucat între 2005 și 2011, perioadă în care a câștigfat 11 trofee, inclusiv Liga Campionilor, CM al cluburilor (ambele în sezonul 2007/2008) și 4 titluri de campion.

Edwin van der Sar, care pe 29 octombrie va împlini 53 de ani, s-a retras din activitate în iunie 2016. După câteva săptămâni a preluat funcție de director executiv al lui Ajax.

A demisionat în luna mai a acestui an și și-a transferat atribuțiile pe 1 iunie, dar a fost solicitat de consiliu să rămână în funcție până la 1 august, pentru a se asigura predare lină.

„După aproape 11 ani în consiliu, am terminat. Am trăit lucruri minunate împreună, dar a fost și o perioadă incredibil de grea… Simt nevoia să iau o pauză, să mă odihnesc și să fac alte lucruri”, declarat el la sfârșitul sezonului trecut, potrivit The Guardian.