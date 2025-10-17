Efectul victoriei cu Austria din minutul 90+5! Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA

Naționala României a urcat patru poziții față de luna trecută și ocupă locul 47 în clasamentul publicat vineri de Federația Internațională de Fotbal (FIFA), mai devreme față de data anunțată inițial, 23 octombrie.

Următorul clasament va fi publicat pe 21 noiembrie

Tricolorii au obținut două victorii în octombrie, 2-1 cu Moldova, în meci amical, și 1-0 cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

România a pus capăt astfel trendului descendent de anul acesta, după ce pe 19 decembrie 2024 se afla pe locul 38.

Spania, campioana europeană en titre, se află în continuare pe primul loc, urmată de campioana mondială Argentina, care a făcut rocada cu Franța, vicecampioana mondială, ajunsă acum pe locul al treilea.

Dintre adversarele României în preliminariile CM 2026, Austria a coborât două locuri și se află pe 24, Bosnia-Herțegovina a coborât și ea două trepte, fiind pe 75, Cipru a urcat trei poziții, fiind pe 125, iar San Marino rămâne ultima, pe 210.