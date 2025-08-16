Egal în duelul Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt, scor 1-1

FC Hermannstadt a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, contra Petrolului Ploieşti, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

Ploieştenii au deschis tabela la începutul reprizei secunde prin Gicu Grozav, când Doumtsios a fost faultat în careul sibienilor de către portarul Căbuz, iar centralul Marian Barbu a acordat penalty.

Sibienii au ratat în minutul 78, dar au reușit să egaleze în minutul 82, prin Buș.

Petrolul Ploiești ocupă locul 9 în clasament, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Hermannstadt este pe a 13-a poziție, cu 4 puncte din patru meciuri egale.