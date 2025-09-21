Egal pentru Răzvan Lucescu în Grecia

PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate, 0-0, meciul disputat sâmbătă acasă cu Panetolikos, în runda a patra a campionatului Greciei.

Oaspeții au rămas în inferioritate numerică în minutul 82, când Unai Garcia a fost eliminat.

După acest rezultat, PAOK rămâne pe primul loc în clasament, cu 10 puncte, în timp ce Panetolikos ocupă poziția a 9-a, cu 4 puncte.