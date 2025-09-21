Egal pentru Răzvan Lucescu în Grecia

Articol de Mihai Popescu - Publicat duminică, 21 septembrie 2025, ora 11:23,
Răzvan Lucescu le transmite jucătorilor de la PAOK să creadă în calificare
Răzvan Lucescu le transmite jucătorilor de la PAOK să creadă în calificare

PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate, 0-0, meciul disputat sâmbătă acasă cu Panetolikos, în runda a patra a campionatului Greciei.

Oaspeții au rămas în inferioritate numerică în minutul 82, când Unai Garcia a fost eliminat.

După acest rezultat, PAOK rămâne pe primul loc în clasament, cu 10 puncte, în timp ce Panetolikos ocupă poziția a 9-a, cu 4 puncte.

grecialucescuPanetolikos
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport